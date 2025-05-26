Чешский вратарь Гашек обрадовался недопуску сборной России по хоккею на ОИ

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Олимпийский чемпион в составе сборной Чехии Доминик Гашек отреагировал в своих соцсетях на слова президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, заявив, что рад такому решению.

Гашек обрадовался недопуску сборной России по хоккею на ОИ
© РИА Новости
«Если это окончательное решение, то это отличная новость для всего демократического мира. Это решение может спасти много жизней», — сказал Гашек.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

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