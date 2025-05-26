Гашек обрадовался недопуску сборной России по хоккею на ОИ

Олимпийский чемпион в составе сборной Чехии Доминик Гашек отреагировал в своих соцсетях на слова президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, заявив, что рад такому решению.

«Если это окончательное решение, то это отличная новость для всего демократического мира. Это решение может спасти много жизней», — сказал Гашек.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.