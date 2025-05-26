Александр Степанов назвал своей карьерной целью пост главного тренера «Ак Барса»

Чемпионат.com

Главный тренер ХК «Барс» Александр Степанов назвал своей карьерной целью пост главного тренера «Ак Барса».

Главный тренер ХК «Барс» назвал свою карьерную цель
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– Вы работали сначала ассистентом в молодёжной команде московского «Динамо», потом перешли на эту же должность, но уже в первой команде «Динамо». Затем возглавили «Крылья Советов» в МХЛ, сейчас работаете в «Барсе» в ВХЛ. Если говорить о поступательном движении, следующий шаг – возглавить команду КХЛ?

– Разумеется, есть такая задача, приехал в Казань чтобы развиваться как тренер. Для этого и в молодёжную команду «Крылья Советов» заходил, чтобы ощутить, что такое быть главным тренером. И здесь я не просто тренирую, стою на лавке, приехал за задачами, как командными, так и личными. Хочется расти, идти наверх, конечно, мечта стать главным тренером в КХЛ есть, я иду к ней, стремлюсь, это моя основная мотивация.

– В идеале – возглавить «Ак Барс»? Практически родная для вас команда.

– Точно родная, и столько лет здесь провёл, столько побед. Супруга у меня из этого города, двое детей родились в Казани. Два Кубка Гагарина, чемпионы России, Евролига, Континентальный Кубок… Много всего было. После «Динамо» точно вторая Родина, важная школа жизни. Работать в системе «Ак Барса» для меня и честь, и удовольствие, — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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