Главный тренер ХК «Барс» назвал свою карьерную цель

Главный тренер ХК «Барс» Александр Степанов назвал своей карьерной целью пост главного тренера «Ак Барса».

© Чемпионат.com

– Вы работали сначала ассистентом в молодёжной команде московского «Динамо», потом перешли на эту же должность, но уже в первой команде «Динамо». Затем возглавили «Крылья Советов» в МХЛ, сейчас работаете в «Барсе» в ВХЛ. Если говорить о поступательном движении, следующий шаг – возглавить команду КХЛ?

– Разумеется, есть такая задача, приехал в Казань чтобы развиваться как тренер. Для этого и в молодёжную команду «Крылья Советов» заходил, чтобы ощутить, что такое быть главным тренером. И здесь я не просто тренирую, стою на лавке, приехал за задачами, как командными, так и личными. Хочется расти, идти наверх, конечно, мечта стать главным тренером в КХЛ есть, я иду к ней, стремлюсь, это моя основная мотивация.

– В идеале – возглавить «Ак Барс»? Практически родная для вас команда.

– Точно родная, и столько лет здесь провёл, столько побед. Супруга у меня из этого города, двое детей родились в Казани. Два Кубка Гагарина, чемпионы России, Евролига, Континентальный Кубок… Много всего было. После «Динамо» точно вторая Родина, важная школа жизни. Работать в системе «Ак Барса» для меня и честь, и удовольствие, — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.