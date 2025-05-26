Рекордсмен по количеству участий в ЧМ по хоккею завершил карьеру

Нападающий сборной Швейцарии по хоккею Андрес Амбюль завершил карьеру, сообщает Sport.ch.

В воскресенье швейцарская команда уступила сборной США (0:1 ОТ) в финале чемпионата мира, который проходил в Швеции и Дании. На чемпионате мира‑2024 швейцарцы также дошли до финала, где проиграли команде Чехии (0:2).

— Это разочарование. Так было в прошлом году, сейчас снова… это не смешно. Дело не во мне, а в команде — мы хотели большего, а теперь… этого опять оказалось недостаточно, — заявил 41‑летний игрок после финальной игры.

Амбюль за карьеру выступал на 20 чемпионатах мира, что является абсолютным рекордом в истории. За это время он провел 151 матч, что тоже рекордный показатель, забил 32 гола и сделал 38 результативных передач.

Вместе со сборной Швейцарии он трижды завоевывал серебряные медали ЧМ.