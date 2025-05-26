Обладатель Кубка Гагарина рассказал о первых шагах Овечкина в спорте

Четырехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Степанов рассказал, что в начале карьеры форвард Александр Овечкин фанател от хоккея, передает «Чемпионат».

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«Как только Овечкин пришел мальчишкой в 16 лет, казалось бы, возраст юный совсем, но уже крепкий, сформированный. Фанател от хоккея, мог целый день тренироваться, бросать», — сказал Степанов.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1. В полуфинальной серии «Каролина» играет с «Флоридой Пантерз».

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.