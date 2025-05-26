Фетисов рассказал о настроении Овечкина после возвращения в Россию

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал ТАСС о настроении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина после возвращения в Россию.

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Бывший спортсмен отметил, что виделся с игроком.

«Общались с ним, он в хорошем настроении, отмечают день рождения младшего сына», — добавил Фетисов.

Овечкин тайно прибыл в Россию 24 мая. Отмечалось, что таким образом он рассчитывал избежать лишнего шума и суеты со стороны поклонников.

Овечкин в этом сезоне побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он установил его 6 апреля, забив 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Прежним рекордсменом был канадец Уэйн Гретцки.