«Металлург» хочет обменять нападающего

«Металлург» хочет обменять Гераськина. У форварда 6+11 за 71 матч в прошлом сезоне (Metaratings)
«Металлург» хочет обменять Игоря Гераськина.
По информации Metaratings, магнитогорский клуб ищет возможные варианты трудоустройства 26-летнего форварда.
В прошлом сезоне Гераськин провел 65 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 15 (5+10) очков при полезности «минус 10». В плей-офф на его счету 1+1 за 6 игр и полезность «плюс 2».
Действующее соглашение нападающего с «Металлургом» рассчитано до 31 мая 2027 года.