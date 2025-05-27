«Металлург» хочет обменять нападающего

«Металлург» хочет обменять Игоря Гераськина.

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По информации Metaratings, магнитогорский клуб ищет возможные варианты трудоустройства 26-летнего форварда.

В прошлом сезоне Гераськин провел 65 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 15 (5+10) очков при полезности «минус 10». В плей-офф на его счету 1+1 за 6 игр и полезность «плюс 2».

Действующее соглашение нападающего с «Металлургом» рассчитано до 31 мая 2027 года.