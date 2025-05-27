Лидерство сборной России в рейтинге IIHF сочли ерундой

Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин высказался о лидерстве национальной команды в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF). Его слова приводит «Спорт День за Днем».

Рыбин счел ситуацию ерундой и отметил, что не понимает логику.

«На основе чего он составляется, когда мы не играем? Канадцы играли, а наши ребята не играли. И мы каким-то образом их обошли», — рассказал он.

По мнению Рыбина, в случае участия в турнирах сборная России могла бы бороться за первую строчку рейтинга.

«У нас сейчас столько ребят. Мы можем два-три состава собрать одинаковых. Абсолютно спокойно играть», — поделился экс-хоккеист.

Накануне стало известно, что отстраненная сборная России возглавит рейтинг IIHF. ЧМ-2025 проходил в Швеции. Сборные России и Белоруссии пропустили турнир из-за санкций со стороны IIHF, наложенных в 2022 году.