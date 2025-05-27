«Локомотив» стал главным претендентом на защитника из «Динамо» Минск

«Локомотив» опережает «Авангард», «Трактор», «Ак Барс» и ЦСКА в борьбе за Волкова из «Динамо» Минск. У форварда 53 очка за 74 матча в прошлом сезоне (Михаил Зислис)
«Локомотив» стал главным претендентом на Александра Волкова из «Динамо» Минск.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, ярославцы опережают «Авангард», «Трактор», «Ак Барс» и ЦСКА в борьбе за 27-летнего форварда.
В минувшем сезоне Волков провел 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 48 (18+30) очков при полезности «плюс 18». В плей-офф на его счету 3+2 за 7 игр при полезности «плюс 6».
Нападающий станет неограниченно свободным агентом 1 июня.