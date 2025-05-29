Пол Морис объяснил свое решение не пожимать руки хоккеистам «Каролины»

Пол Морис объяснил своё решение не пожимать руки хоккеистам «Каролины»
Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис объяснил своё решение не пожимать руки хоккеистам «Каролины Харрикейнз» после завершения серии. Специалист пожал руки лишь тренерскому штабу соперника и убедил последовать его примеру главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора.
«Я понимаю риск, что некоторые будут недовольны этим решением, и благодарю Бриндамора, что он согласился со мной. Не считаю, что тренеры должны жать руки хоккеистам после завершения серии. Мы имеем большой список людей в костюмах, их было бы на льду очень много. Все они важны для нашей команды, но никто из них не участвовал непосредственно в игре на льду. Камера сосредоточена на игроках, которые бились друг с другом на площадке. Одни из них завершают сезон, другие принимают поздравления. Последнее, чего заслуживают хоккеисты «Каролины», – это жать руки 50 парням в костюмах, которых они знать не знают. И в этом нет ничего негативного. Зато есть что-то действительно прекрасное в том, когда камера запечатлела, когда парни, которые играли друг против друга, жмут руки. И мы должны это уважать. Я не знаю, что изменилось, но в мой первый год в лиге мы никогда не жали руки игрокам, и я думаю, что это правильно», – цитирует Мориса пресс-служба клуба.