Пол Морис объяснил свое решение не пожимать руки хоккеистам «Каролины»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис объяснил своё решение не пожимать руки хоккеистам «Каролины Харрикейнз» после завершения серии. Специалист пожал руки лишь тренерскому штабу соперника и убедил последовать его примеру главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора.

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