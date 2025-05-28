«Бостон» близок к назначению главным тренером немца Марко Штурма

Немецкий специалист Марко Штурм может стать следующим главным тренером «Бостон Брюинз», сообщил журналист Кэм Робинсон.

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46‑летний Штурм в бытность игроком выступал в НХЛ за «Сан‑Хосе», а также «Бостон», где провел пять сезонов, «Лос‑Анджелес», «Вашингтон» и «Ванкувер». До 2021 года он удерживал рекорд результативности лиги для немецких хоккеистов, пока его не обошел Леон Драйзайтль.

В качестве тренера Штурм работал со сборной Германии, именно он был главным тренером на Олимпиаде‑2018, где команда дошла до финала и уступила сборной России.

C 2018 года Штурм входил в тренерский штаб «Лос‑Анджелеса», а с 2022‑го работал главным тренером фарм‑клуба «Кингз» в АХЛ.

«Бостон» в нынешнем сезоне занял предпоследнее место в Восточной конференции под руководством и. о. главного тренера Джо Сакко.