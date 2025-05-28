Наставник попрощался с ХК «Локомотив»

Наставник ярославского «Локомотива» Рашит Давыдов выступил с прощальной речью, поблагодарив клуб и всех, кто был причастен к историческому успеху команды в сезоне-2024/25.

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«Локомотив» завоевал Кубок Гагарина — очень долгожданный для всех ярославцев! Горжусь тем, что был частью этой боевой команды, этого дружного коллектива на протяжении последних четырех сезонов. Мы все вместе прошли длинный путь становления чемпионской команды. Путь непростой, но интересный для меня, как для тренера», — заявил Давыдов Metaratings.ru.

Под его началом «Локомотив» в завершившемся сезоне выиграл сразу четыре трофея: Кубок Открытия, Кубок Континента, Кубок Западной конференции и, впервые в истории клуба, Кубок Гагарина, обыграв в финале плей-офф «Трактор» со счётом 4–1.

Давыдов стал первым тренером в истории, завоевавшим четыре Кубка Гагарина (2012, 2013, 2017, 2025). При нём Артём Исаев был признан лучшим вратарём сезона-2023/24, а в финале Кубка Гагарина сезона-2024/25 вновь стал лучшим голкипером.

Давыдов стал первым тренером в истории, завоевавшим четыре Кубка Гагарина (2012, 2013, 2017, 2025). При нём Артём Исаев был признан лучшим вратарём сезона-2023/24, а в финале Кубка Гагарина сезона-2024/25 вновь стал лучшим голкипером.

Под руководством специалиста «Локомотив» впервые в истории провёл регулярный сезон с рекордной серией из 13 побед подряд.