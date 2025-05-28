Третьяк отказался считать решенным вопрос с недопуском сборной России до ОИ

Lenta.ru

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оказался считать решенным вопрос с недопуском сборной России по хоккею до зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Третьяк отказался считать решенным вопрос с недопуском сборной России до ОИ
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По его словам, ФХР получает информацию от Олимпийского комитета России (ОКР), который пока еще ничего не сказал. Третьяк добавил, что категоричных высказываний не было и от Международной федерации хоккея (IIHF).

«Когда придет новый президент МОК, что-то изменится. Хотя сложно говорить. Мы всегда готовы выступать на любом уровне, но, к сожалению, тут от нас ничего не зависит», — добавил Третьяк.

27 мая в ОКР сделали заявление по поводу недопуска российских хоккеистов до ОИ-2026. В организации отметили, что юристы прорабатывают варианты оспаривания в международных судебных инстанциях действий МОК.

Ранее глава IIHF Люк Тардиф рассказал о недопуске сборной России к Олимпиаде-2026. По его словам, МОК уведомил об этом решении ОКР.