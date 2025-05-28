«Спартак» заключил контракт с нападающим Рябовым

«Спартак» заключил контракт с нападающим Иваном Рябовым на три года, до конца сезона-2027/2028. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

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20-летний форвард системы «Спартака» был признан лучшим игроком минувшего сезона в Молодёжной хоккейной лиге, а также стал лучшим бомбардиром в плей-офф МХЛ и самым ценным игроком Кубка Харламова.

Выпускник системы «Спартака» набрал 74 (34+40) очка с показателем полезности «+40» и восемь минут штрафа за 52 игры в чемпионате и плей-офф. Также Рябов успел записать на свой счёт 17 (4+13) очков в 39 играх ВХЛ за воскресенский «Химик» и дебютировать в КХЛ, сыграв в шести матчах за «Спартак».