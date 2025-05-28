Рябыкин: в «Авангарде» Андригетто был многим недоволен, а на ЧМ стал звездой

Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался об игре нападающего сборной Швейцарии Свена Андригетто на чемпионате мира — 2025.

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— Удивил и порадовал форвард Андригетто, который был заряжен и вёл команду за собой. Разительное отличие с тем временем, когда он выступал за «Авангард».

— В чём?

— У нас он пытался адаптироваться в хоккее КХЛ. Парень из богатой швейцарской семьи, он не совсем нашёл стимулы выступать в новой лиге и новой стране. Помню, он был многим недоволен, это чувствовалось и в игре, и в быту. А тут Андригетто стал одной из главных звёзд чемпионата. Турнира очень хорошего уровня, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.