«Спартак» заключил новый контракт с самым ценным хоккеистом плей‑офф МХЛ

Хоккейный клуб «Спартак» подписал новый контракт с нападающим молодежной команды Иваном Рябовым, признанным самым ценным игроком плей‑офф OLIMPBET Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

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Контракт с 20‑летним игроком системы «Спартака» рассчитан на три года. Рябов стал лучшим снайпером и бомбардиром плей‑офф, на счету форварда 15 шайб и 13 результативных передач в 21 матче. Всего в этом сезоне игрок провел 52 игры, набрав 74 (34+30) очка.

— Поздравляем нашего талантливого форварда с подписанием нового контракта — и желаем успешной игры, много побед и дальнейшего прогресса в системе московского «Спартака»! — гласит сообщение пресс‑службы «красно‑белых».

«Спартак» обыграл петербургский «СКА‑1946» в финальной серии плей‑офф МХЛ (4–3 в серии) и завоевал Кубок Харламова, Рябов отметился дублем в решающей игре.

Рябов также дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ в составе московского клуба, сыграв шесть матчей.