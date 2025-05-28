Рыбин: «Локомотив» играл в старомодный хоккей с золотыми медалями

Бывший хоккеист сборной России Максим Рыбин высказался о стиле ярославского «Локомотива» в прошлом сезоне КХЛ.

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«Многие по ходу сезона ругали «Локомотив» за стиль игры. Говорили, что Никитин играет в старомодный хоккей. В чём-то я с этим согласен. Но ведь «Локомотив» играл в старомодный хоккей с золотыми медалями. Сколько команд у нас играет в современный хоккей, но ничего не выигрывает? Как по мне, надо ставить на результат, а не на красоту», – приводит слова Рыбина LiveResult.

Напомним, ярославский клуб в финальной серии Кубка Гагарина обыграл челябинский «Трактор» в пяти матчах и впервые в своей истории стал чемпионом КХЛ.