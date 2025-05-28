Юрист оценила шансы ОКР оспорить недопуск хоккеистов до Олимпиады

Сложно оценить перспективы Олимпийского комитета России (ОКР) выиграть апелляцию на решение Международного олимпийского комитета (МОК) отказать российским хоккеистам в допуске до участия в Олимпийских играх — 2026, однако для ОКР это шанс донести свою точку зрения. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила глава спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович.

«Думаю, апелляция будет подана в CAS. Хотя она может быть обжалована и в обычном швейцарском суде — поскольку МОК зарегистрирован в Швейцарии. Но обычно такие дела все же подают в CAS. Перспективы, честно говоря, оценить сложно. Я как юрист всегда говорю своим клиентам, что если они недоваольны решением, его надо обжаловать. Иначе оно вступит в силу, и уже ничего изменить нельзя будет. Апелляция — это шанс донести свою точку зрения, тем более, в CAS можно выбрать одного из арбитров. Какие-то варианты есть. Но пока практика таких решений в отношении российских организаций, к сожалению, результатов не давала», — констатировала Анцелиович.

24 мая стало известно, что МОК запросил у Международной федерации хоккея (IIHF) состав групп Олимпиады без участия сборной России. 25 числа глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что МОК уже направил соответствующее уведомление ОКР. Однако Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что пока никакого уведомления получено не было.