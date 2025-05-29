В борьбе за Кубок Стэнли — 2024/2025 осталось пять игроков из России

Пять российских хоккеистов продолжают борьбу за Кубок Стэнли в текущем сезоне НХЛ. Это голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов («Флорида Пантерз»), нападающий Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерз»), нападающий Евгений Дадонов и защитник Илья Любушкин («Даллас Старз»).

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«Флорида» пробилась в финал Кубка Стэнли, «Эдмонтон» и «Даллас» играют между собой полуфинальную серию, в которой «Ойлерз» впереди со счётом 3-1.

В ночь с 28 на 29 мая борьбу за чемпионский трофей НХЛ завершили четыре российских игрока, выступающих за «Каролину Харрикейнз» — голкипер Пётр Кочетков, защитники Дмитрий Орлов и Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников.