Как изменится СКА в межсезонье

Перед морем новостей в дедлайн оцениваем перспективы команд на трансферном рынке с прицелом на следующий сезон.

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СКА в прошлом сезоне удивил — один из главных претендентов на Кубок Гагарина вылетел уже в первом раунде плей-офф. Как изменится клуб в межсезонье?

Случайность или закономерность?

От размышлений и оценок прошлого сезона всё равно не уйти. Собственно, в СКА никто и не скрывает – команда выступила неудачно. Результатом недовольны все. Но в клубе испытывали бы точно такие же чувства от любого итога, кроме победного. Руководители армейцев постоянно заявляют, что для них есть только первое место.

Так что же это было в прошлом сезоне? Назвать вылет именно в первом раунде закономерностью сложно. Вот если СКА и в следующем году завершит чемпионат на столь ранней стадии, то предпосылки для такого вывода будут. Однако сейчас стоит вспомнить, что команда под руководством Романа Ротенберга дважды выходила в финал Западной конференции.

Тем более до сих пор перед глазами ключевой момент с незасчитанным голом СКА в четвертой игре серии плей-офф с «Динамо». Крайне спорный момент трактовали в пользу москвичей, благодаря чему в том числе счёт в серии стал 3-1. А это по сравнению с 2-2 совсем другой расклад. Кроме того, именно серию СКА с «Динамо» называют самой интересной в нынешнем плей-офф. Бело-голубые потратили на неё много сил, и в противостоянии с «Трактором» команда выглядела полностью выхолощенной.

Результат в профессиональном спорте стоит во главе угла. В то же время ориентироваться при оценке работы клуба только на занятое место не стоит. Есть и другие важные факторы, на которые нужно обращать внимание. Позитив можно найти практически всегда – если есть желание его увидеть.

Если говорить о СКА, то здесь можно отметить работу с болельщиками, организацию шоу, медийность клуба, единственную в стране 20-тысячную арену и другие организационные моменты. А если возвращаться к хоккею, то не может не бросаться в глаза доверие к молодым игрокам.

В то время пока многие клубы КХЛ гонятся за сиюминутным результатом, а молодежь «полирует» лавки, за СКА в прошлом сезоне стабильно играли начинавшие чемпионат в возрасте 18 лет Иван Демидов и Матвей Короткий, 19-летний Егор Заврагин, 20-летние Павел Мойсевич и Иван Выдренков, появлялся на льду и 18-летний Тимур Кол. При этом Демидов стал лучшим бомбардиром команды и в конце сезона уехал в «Монреаль». В первой же игре за «Канадиенс» он забросил шайбу и сделал голевую передачу, с ходу зарекомендовав себя одним из лидеров.

Когда во многих топ-клубах КХЛ на ключевых позициях находятся легионеры, в СКА не боятся ставить на молодёжь. Речь не только о Демидове. Первый вратарь – юный Заврагин. На ещё одном важном месте центрального нападающего играет Короткий.

Физическая подготовка

Тот же пример с Демидовым показывает – хоккеист был хорошо готов физически, иначе просто не смог бы с листа сыграть за «Монреаль» после тяжелого сезона в КХЛ.

То же самое можно сказать и про весь СКА. Далеко за примерами ходить не надо – достаточно вспомнить всё тот же четвёртый матч плей-офф с «Динамо». За шесть минут до конца третьего периода бело-голубые забросили шайбу и повели 4:2. Казалось, хозяева сломлены и уже не отыграются. Но буквально тут же питерцы бросились в атаку и за оставшиеся минуты сравняли счет, а в овертайме, как уже говорилось, забросили победную шайбу, которая после 10-минутного просмотра и консультаций была отменена.

Если команда плохо готова физически, совершить такой камбэк в концовке сезона, когда за плечами более 70 матчей, попросту невозможно.

Ошибки в селекции

Самый громкий трансфер клубов КХЛ за последние годы, как показало время, стал главной ошибкой СКА в прошлое межсезонье. В то же время рассуждать постфактум очень просто. Но многие ли из вас отказались бы год назад от Евгения Кузнецова, имея возможность его подписать? Наверняка согласился бы каждый. Такой игрок украсил бы любою команду.

Другое дело, что есть выкладки чисто теоретические, а есть реальность. Заранее никто не знал, что происходившее с Кузнецовым за океаном продолжится и в России. У него действительно были проблемы со здоровьем, которые не позволяли ему демонстрировать максимум. Двукратный чемпион мира мало чем выделялся на фоне остальных и вряд ли смог оправдать чьи-то ожидания. На Кузнецова рассчитывали как на лидера, однако он им не стал.

Ещё одна ошибка — подписание Тони Деанджело. Индивидуально сильный игрок, настоящий мастер считал, что может делать на льду то, что хочет. Отсутствие игровой дисциплины и постоянные обрезы плохо влияли на коллектив. Долго так продолжаться не могло, и американец сам изъявил желание уехать.

Перспективы

У СКА проблем с кадрами нет и не предвидится. В прошлом сезоне армейцы, если не считать Деанджело, решили обойтись без легионеров. Но в наступающем первенстве, судя по всему, иностранные игроки в команде будут. И первым из них, скорее всего, станет канадский голкипер «Трактора» Зак Фукале.

Люди, близкие к клубу, обещают и другие трансферные новости, которые удивят. В частности, в СКА отправляют самого ценного игрока минувшего розыгрыша Кубка Гагарина Александра Радулова из «Локомотива». Поэтому не стоит думать, что команда в это межсезонье понесла невосполнимые потери. Да, Александр Никишин, Арсений Грицюк, Захар Бардаков и Демидов – отличные игроки. Однако клуб уровня СКА сможет подобрать им достойную замену.

В целом костяк команды сохранился. К нему добавится несколько сильных свободных агентов из других клубов КХЛ, несколько иностранцев, возможно, кто-то из россиян вернётся из Северной Америки. И, конечно, нельзя забывать про молодёжь – «СКА-1946» в завершившемся сезоне показал очень достойную игру и результат, выйдя в финал чемпионата МХЛ. Да, питерцы проиграли. Но не стоит забывать, что команда отыгралась с 0-3, показав и характер, и талант. И лучшие её игроки в следующем сезоне наверняка получат шанс закрепиться в главной команде системы клуба.