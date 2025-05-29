Защитник «Филадельфии» оценил первый сезон Мичкова в НХЛ

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ оценил свою игру в сезоне-2024/25.

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В прошедшем регулярном чемпионате 25-летний хоккеист провел 63 матча и набрал 15 (3+12) очков.

– По командному результату провал. Индивидуально тоже провал. Готовимся к следующему сезону, – сказал Замула.

– Сильно были разочарованы последним местом в Восточной конференции?

– Да, но шли довольно неплохо. Сначала провалились, потом в середине где-то провалились, в конце провалились. Были травмы у игроков. Тяжелый сезон выдался для нашей команды.

– Что скажете о дебютном сезоне Матвея Мичкова в НХЛ?

– Молодец! Показал себя с лучшей стороны. Помог команде как смог. Надеемся, что будет помогать и в следующем сезоне.

– Какая главная цель на следующий сезон?

– Плей-офф и Кубок Стэнли.

«Филадельфия» заняла 16-е место в Восточной конференции, набрав 76 очков.