Защитник «Филадельфии» оценил первый сезон Мичкова в НХЛ

Защитник «Филадельфии» Замула оценил первый сезон Мичкова в НХЛ
Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ оценил свою игру в сезоне-2024/25.
В прошедшем регулярном чемпионате 25-летний хоккеист провел 63 матча и набрал 15 (3+12) очков.
– По командному результату провал. Индивидуально тоже провал. Готовимся к следующему сезону, – сказал Замула.
– Сильно были разочарованы последним местом в Восточной конференции?
– Да, но шли довольно неплохо. Сначала провалились, потом в середине где-то провалились, в конце провалились. Были травмы у игроков. Тяжелый сезон выдался для нашей команды.
– Что скажете о дебютном сезоне Матвея Мичкова в НХЛ?
– Молодец! Показал себя с лучшей стороны. Помог команде как смог. Надеемся, что будет помогать и в следующем сезоне.
– Какая главная цель на следующий сезон?
– Плей-офф и Кубок Стэнли.
«Филадельфия» заняла 16-е место в Восточной конференции, набрав 76 очков.