Никитин возглавит ХК ЦСКА

Никитин возглавит ЦСКА. Решение о назначении тренера «Локомотива» примут в ближайшее время («СЭ»)
Игорь Никитин станет главным тренером ЦСКА.
В ближайшее время будет принято окончательное решение о назначении специалиста новым главным тренером московского клуба, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В прошлом сезоне Игорь Никитин выиграл Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом». Он возглавляет клуб с 2021 года.
До этого специалист уже тренировал ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина в 2019 году. С тренером расстались после поражения в финале Кубка Гагарина в 2021 году.
ЦСКА в прошедшем сезоне возглавлял Илья Воробьев.