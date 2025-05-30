Хоккейное агентство выступило с заявлением о будущем Радулова

Хоккейное агентство Winners выступило с заявлением о будущем нападающего «Локомотива» Александра Радулова. Напомним, форвард является клиентом компании.

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«Видим, что в информационном поле появляются разные версии о том, где Александр Радулов продолжит карьеру. На текущий момент конкретики нет — вопрос остаётся открытым. Александр рассматривает все возможные варианты и примет решение в ближайшие дни», — сказано в заявлении агентства.

Отметим, что контракт игрока с ярославским клубом истекает 31 мая 2025 года.

По итогам этого плей-офф Александр был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) очков за результативность.