Следующий сезон станет для Овечкина последним в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» официально объявили, что предстоящий сезон 2025-2026 будет последним для знаменитого хоккеиста Александра Овечкина в НХЛ. Владельцы абонементов клуба получили эту информацию через электронное письмо.

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«ОКТЯБРЬ — начало хоккейной команды „Кэпиталз“ и ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОНА НХЛ Александра Овечкина», — указано в письме, направленном болельщикам.

Цитату приводит TheHockeyWriters. Овечкину, который на старт следующего сезона достигнет 40 лет, предстоит завершить свою карьеру по истечении действующего контракта.

Александр Овечкин оставил свой след в анналах хоккея, побив рекорд Уэйна Гретцки по количеству забитых голов в НХЛ. 6 апреля 2025 года он забил свой исторический 895-й гол. Его достижения включают 1623 очка (11-е место), 6864 броска (1-е место) и 3744 попадания (3-е место), а также один Кубок Стэнли, Трофей Конна Смайта, три Трофея Харта и Теда Линдсея и девять Трофеев Мориса «Ракеты» Ришара.

Безусловно, Овечкин является одним из величайших нападающих в истории НХЛ. Фанаты «Вашингтон Кэпиталз» и хоккейные поклонники по всему миру с нетерпением ждут его последний сезон, отдавая дань уважения этому выдающемуся спортсмену.

Ранее, после установления рекорда по количеству голов в НХЛ в апреле 2025 года, Александр Овечкин прилетал в Россию, где его визит остался без подробностей для прессы. Тогда матч с «Нью-Йорк Айлендерс» был прерван для специальной церемонии, на которой легендарного хоккеиста лично поздравил Уэйн Гретцки, чей рекорд был побит российским хоккеистом.