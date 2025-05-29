"Флорида" с вратарем Бобровским вышла в финал Кубка Стэнли

Российский голкипер Сергей Бобровский, которого в Северной Америке называют просто Боб, в составе клуба "Флорида Пантерз" третий раз подряд пробился в финал Кубка Стэнли. В пятом матче полуфинальной серии "Флорида" обыграла "Каролину Харрикейнз" - 5:3 и завершила противостояние с общим счетом 4-1.

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Четвертый выигранный матч и начало пятого дали "Каролине" надежду, что чудо возможно. "Ураганы", принимавшие соперника на своем льду, забили уже на пятой минуте, а к концу стартового периода вели 2:0. Но этого оказалось мало. Во второй 20-минутке "Флориде" хватило 30 секунд, чтобы забросить две шайбы и сравнять счет. В том же периоде "пантеры" успели выйти вперед - 3:2.

Заключительная треть стала настоящей зарубой. Соперники играли в догонялки, "Каролина" имела все шансы спасти матч, но не смогла. Не лучшим образом у "Харрикейнз" проявили себя россияне. Защитник Дмитрий Орлов позволил обыграть себя Александру Баркову, отдавшему передачу под победный гол. А форвард "Каролины" Андрей Свечников велся на провокации и заработал штраф за удар клюшкой по ноге соперника.

В полуфинальной серии против "Каролины" Бобровский дважды сыграл на ноль

Совсем другое дело наш десант по ту сторону баррикад. Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 23, одержав 12-ю победу в 15 матчах текущего плей-офф. А всего у него стало 57 таких викторий в 111 играх. По этому показателю Бобровский делит теперь 17-е место с финном Туккой Раском за всю историю НХЛ. Возглавляет список легендарный канадец Патрик Руа (151).

Что касается завершившейся серии, переоценить вклад Бобровского в успех "Флориды" невозможно. Сергей был стабильно надежен и даже в проигранном матче умудрился стать его третьей звездой. Кроме того, Бобровский сделал два "сухаря".

Одолев "Каролину", "Флорида" стала лучшей командой Восточной конференции. Однако от тактильных контактов с Кубком, который положен за это, команда не воздержалась. В позапрошлом году хоккеисты Кубок потрогали и проиграли в финале, а в прошлом касаться его не стали и завоевали титул. Такая вот примета.

20-летние Даниил Бут и Дмитрий Симашев, завоевавшие в сезоне 2024/25 Кубок Гагарина в составе ярославского "Локомотива", подписали соглашения с "Ютой". На драфте НХЛ Симашев был выбран под высоким шестым номером, Бут - под 12-м. Оба заключили 2-летние контракты новичка. Кроме того, у обоих хоккеистов есть опция возвращения в КХЛ.