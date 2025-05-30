Ротенберг не получил ни одного голоса на премии КХЛ

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг не набрал ни одного голоса в номинации на приз лучшему тренеру сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

По итогам опроса с результатом в 57 голосов лучшим тренером был признан Игорь Никитин из ярославского «Локомотива». 17 голосов набрал главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру, 16 голосов — у наставника «Салавата Юлаева» из Уфы Виктора Козлова. Еще один голос на счету экс-тренера нижегородского «Торпедо» Игоря Ларионова.

Роман Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Под руководством Ротенберга СКА набрал 82 очка в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/25 и занял седьмое место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина его коллектив выбыл из розыгрыша плей-офф по итогам серии против московского «Динамо» (2-4).

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.