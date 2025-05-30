Трое россиян сыграют в финале Кубка Стэнли

Три российских игрока примут участие в предстоящей финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Флоридой" и "Эдмонтоном".

За "Флориду" выступают вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. В составе "Эдмонтона" играет нападающий Василий Подколзин.

Ранее ТАСС сообщал, что "Эдмонтон" и "Флорида" во второй раз подряд сыграют друг с другом в финале Кубка Стэнли. В прошлом сезоне победу одержала американская команда (4-3), за которую также выступал нападающий Владимир Тарасенко, который летом 2024 года перешел в "Детройт".

Финальная серия Кубка Стэнли начнется 5 июня по московскому времени. Первые две игры пройдут в Эдмонтоне.