В НХЛ побили рекорд Овечкина

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри стал самым результативным игроком в рамках одного розыгрыша плей-офф в возрасте 39 лет и старше.

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Минувшей ночью 40-летний нападающий отличился в ворота «Даллас Старз» (6:3) и помог своей команде выйти в финал Кубка Стэнли 2025 года. Эта шайба стала для Перри седьмой в нынешнем плей-офф — никто до него в истории НХЛ не достигал подобной отметки в 39+ лет.

39-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в плей-офф Кубка Стэнли 2025 года отличился пять раз.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола. По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.