Шведский хоккеист может стать игроком московского «Динамо»

Защитник Классон может стать игроком московского «Динамо»
Шведский защитник московского ЦСКА Фредрик Классон близок к переходу в столичное «Динамо», сообщает Metaratings.ru.
31 мая истечет контракт 32-летнего хоккеиста с «армейским» клубом. Он станет неограниченно свободным агентом.
В минувшем сезоне КХЛ Фредрик Классон провел 67 встреч за ЦСКА, забросил 1 шайбу и отдал 13 голевых передач. Показатель полезности шведского защитника - +3. В плей-офф Классон набрал одно результативное очко.
Московский ЦСКА в прошедшем регулярном чемпионате занял 5 место «Западной конференции» с 85 очками в активе. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «армейцы» уступили минскому «Динамо» со счетом 2:4 в серии.
Московское «Динамо» в плей-офф Кубка Гагарина дошло до стадии финалов конференций, где уступило челябинскому «Трактору» со счетом 1:4 в серии.
Чемпионом Кубка Гагарина стал ярославский «Локомотив».