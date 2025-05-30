Шведский хоккеист может стать игроком московского «Динамо»

Шведский защитник московского ЦСКА Фредрик Классон близок к переходу в столичное «Динамо», сообщает Metaratings.ru.

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31 мая истечет контракт 32-летнего хоккеиста с «армейским» клубом. Он станет неограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне КХЛ Фредрик Классон провел 67 встреч за ЦСКА, забросил 1 шайбу и отдал 13 голевых передач. Показатель полезности шведского защитника - +3. В плей-офф Классон набрал одно результативное очко.

Московский ЦСКА в прошедшем регулярном чемпионате занял 5 место «Западной конференции» с 85 очками в активе. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «армейцы» уступили минскому «Динамо» со счетом 2:4 в серии.

Московское «Динамо» в плей-офф Кубка Гагарина дошло до стадии финалов конференций, где уступило челябинскому «Трактору» со счетом 1:4 в серии.

Чемпионом Кубка Гагарина стал ярославский «Локомотив».