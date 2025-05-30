Защитник продлил контракт с московским «Динамо»

Защитник Даниил Пыленков продлил соглашение с московским «Динамо». Новый контракт с игроком обороны действует до 31 мая 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

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Пыленков провёл все матчи в сезоне-2024/2025 — 68 в регулярном чемпионате и 17 в плей-офф. За 85 игр на счету игрока обороны набралось 38 (7+31) очков с показателем полезности «+15», 146 силовых приёмов, 150 заблокированных бросков, 21 отбор и 26 перехватов.

Напомним, в первом раунде плей-офф КХЛ московское «Динамо» обыграло СКА в шести матчах. Во втором раунде бело-голубые оказались сильнее «Ак Барса» со счётом 4-2 в серии. В полуфинале Кубка Гагарина — 2025 московский клуб проиграл челябинскому «Трактору» со счётом 1-4 в серии.