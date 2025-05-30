Российские хоккеистки побили мировой рекорд, забросив буллит с 63-го броска

Российские хоккеистки из клубов «Авангард» и GT так долго не могли забросить буллит, что поставили рекорд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Серия произошла в финале любительского турнира, который проходил в Подмосковье. Игра закончилась вничью, после чего началась серия буллитов. На это у спортсменок ушло полчаса — всего за это время было предпринято 62 попытки поразить ворота противника.

В итоге хоккеистки побили мировой рекорд по числу попыток забросить буллит. Предыдущим рекордом является результат команды из Швейцарии — 46 бросков.

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