«Ак Барс» разгромил «Металлург» в суперигре 21‑го тура чемпионата КХЛ 3×3

Казанский «Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в суперигре 21‑го тура чемпионата КХЛ по хоккею 3×3.

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Встреча завершилась со счетом 8:1. В составе победителей дубли оформили Расим Шакиров и Дмитрий Дрожжин. Также забросили Владислав Шляхтов, Даниил Четвериков, Юрий Муравьев и Дмитрий Кателевский. У магнитогорцев отличился Сергей Шмелев.

В других матчах «Ак Барс» крупно победил «Трактор» (8:2), а «Металлург» в серии буллитов переиграл «Салават Юлаев» (1:0 Б).

Матчи 22‑го тура пройдут с 5 по 8 июня.