Определилась дата проведения матча российских звезд НХЛ и КХЛ

Определилась дата проведения матча российских звезд Национальной и Континентальной хоккейных лиг (НХЛ и КХЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на организаторов.

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По информации источника, «Матч года» между сборными лиг пройдет 13 июля 2025 года. Состав участников и место проведения не разглашается.

Первый подобный матч состоялся в 2024 году. Игра прошла в Москве и закончилась со счетом 8:8.

Ранее глава США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогут принять участие спортсмены из КХЛ и НХЛ.