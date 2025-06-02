Гретцки рассказал, когда понял, что Овечкин побьет его рекорд в НХЛ

Бывший канадский хоккеист Уэйн Греткци вспомнил о моменте, когда осознал, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин может побить его рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает RMNB.

По словам экс-игрока, это произошло в 2006 году во время матча «Финикс Койотс», который он тогда тренировал, против «Вашингтона».

«Он дважды прошел через всю команду и забросил шайбу, находясь лежа на спине», — отметил канадец.

Овечкин в нынешнем сезоне побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он установил его 6 апреля, забив 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил перспективы Овечкина в политике. По мнению бывшего спортсмена, их нет.