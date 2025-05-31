"Спартак" подписал новый контракт с хоккеистом Рубцовым

Московский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" заключил новое соглашение с нападающим Германом Рубцовым. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракт рассчитан на два года.

Рубцову 26 лет. В минувшем сезоне нападающий набрал 25 (13 заброшенных шайб + 12 результативных передач) очков в 64 матчах регулярного чемпионата. В 12 играх плей-офф на его счету гол и две результативные передачи.

Ранее в КХЛ Рубцов выступал за "Сочи" и подмосковный "Витязь". Форвард был выбран "Филадельфией" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2016 года под 22-м номером. За команду он провел 4 встречи.