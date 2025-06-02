«Торпедо» объявило о подписании контракта с вратарем

Голкипер Денис Костин продолжит карьеру в нижегородском «Торпедо». Соглашение рассчитано на два года. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Нижнего Новгорода.

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29-летний голкипер возвращается в Нижний Новгород, где уже выступал в сезоне-2018/2019. Последние три года Денис провёл в новосибирской «Сибири». В сезоне-2024/2025 Костин сыграл 47 матчей (из них шесть — «на ноль») в регулярном чемпионате КХЛ при 93,0% отражённых бросков. Также он принял участие в Матче звёзд КХЛ в составе сборной дивизиона Чернышёва.

Ранее «Торпедо» объявило о прекращении сотрудничества с Даниилом Бокуном, Иваном Бочаровым, Вячеславом Войновым, Дмитрием Кагарлицким, Игорем Ларионовым, Михаилом Орловым, Евгением Свечниковым, Китоном Томпсоном и Маркусом Филлипсом.