Ротенберг оценил второе место СКА в рейтинге самых эффективных клубов КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил рейтинг самых эффективных клубов России. Первые пять мест рейтинга занимают футбольные команды. На шестой строчке расположился омский «Авангард», став тем самым наиболее эффективным клубом КХЛ. Следом, на седьмом месте, идёт СКА.

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«Forbes Sport представил ежегодный рейтинг эффективности работы менеджмента спортивных клубов, и СКА в нём стабильно находится в числе лидеров. В прошлом году мы заняли первое место среди всех хоккейных клубов, в этом – расположились на второй строчке, лишь один балл уступив омскому «Авангарду». Всего в этот почётный рейтинг попали 25 команд из чемпионатов России по футболу, хоккею и баскетболу.

Клубы оценивались по множеству параметров от чисто спортивных до коммерческих, учитывались и посещаемость, и аудитория соцсетей, и многое другое. Особенно приятно, что СКА оказался впереди даже большинства клубов футбольной Премьер-Лиги, а по посещаемости и средней заполняемости арены и вовсе мы уступаем только футбольным грандам. Огромное спасибо нашим болельщикам за такую поддержку!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

В данный список из 25 клубов включены команды из Российской Премьер-Лиги, Континентальной хоккейной лиги и Единой лиги ВТБ. Всего в топ попали 14 хоккейных клубов.