Роман Ротенберг по решению нового совета директоров покинет должность главного тренера СКА

Чемпионат.comиещё 21

Как стало известно «Чемпионату», Роман Ротенберг по решению нового совета директоров покинет должность главного тренера СКА. Ранее в хоккейном клубе состоялась отставка совета директоров и операционного менеджмента СКА из-за неудовлетворительных результатов по итогам сезона. Петербургский клуб потерпел поражение от московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина — 2025.

Ротенберг покинет должность главного тренера СКА
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Напомним, 4 января 2022 года решением совета директоров хоккейного клуба СКА в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг был назначен на должность главного тренера.

Лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и в 2023 годах.

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