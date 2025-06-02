Ротенберг покинет должность главного тренера СКА

Как стало известно «Чемпионату», Роман Ротенберг по решению нового совета директоров покинет должность главного тренера СКА. Ранее в хоккейном клубе состоялась отставка совета директоров и операционного менеджмента СКА из-за неудовлетворительных результатов по итогам сезона. Петербургский клуб потерпел поражение от московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина — 2025.

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Напомним, 4 января 2022 года решением совета директоров хоккейного клуба СКА в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг был назначен на должность главного тренера.

Лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и в 2023 годах.