«Лада» объявила имя нового главного тренера клуба

«Лада» объявила о назначении Бориса Миронова главным тренером клуба, сообщает пресс-служба тольяттинцев.

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Миронов является воспитанником ЦСКА и заслуженным мастером спорта России. В качестве хоккеиста провёл яркую карьеру на позиции защитника – он становился серебряным и бронзовым призер Олимпийских игр 1998 и 2002 годов, а также сыграл 741 матч в НХЛ за «Виннипег Джетс», «Эдмонтон Ойлерз», «Чикаго Блэкхокс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

К полноценной тренерской работе Борис Олегович приступил в 2015 году, став помощником главного тренера в «Красной Армии» из МХЛ. Через год он возглавил молодых «армейцев» и сразу же завоевал Кубок Харламова. В преддверии сезона-2018/2019 Миронов вошел в тренерский штаб нижнекамского «Нефтехимика», а в сезоне 2021/2022 возглавлял московский «Спартак».

В прошлом сезоне 53-летний специалист входил в штаб челябинского «Трактора» и стал серебряным призёром КХЛ.