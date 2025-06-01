Защитник Сергей Телегин продлил контракт с «Трактором»

Защитник Сергей Телегин продлил контракт с челябинским «Трактором», сообщает пресс‑служба клуба.

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Новое соглашение 24‑летнего хоккеиста рассчитано до конца сезона‑2026/27.

— Продление Сергея Телегина было одной из ключевых задач в это межсезонье. В свои 24 года защитник является лидером обороны команды и показывает значительный прогресс на льду. Такие хоккеисты как Телегин являются фундаментом защиты и делают «Трактор» максимально конкурентным, — сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

В прошедшем сезоне Телегин сыграл в 79 играх за челябинцев, в которых набрал 26 (5+21) очков. В финальной серии Кубка Гагарина «Трактор» проиграл ярославскому «Локомотиву» со счетом 1–4.