Стало известно окончательное решение по допуску российских хоккеистов на ОИ

Сборную России по хоккею не допустили до Олимпиады 2026 года, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Международной федерации хоккея (IIHF).

IIHF приняла такое решение после запроса Международного олимпийского комитета (МОК). Решение является окончательным.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

29 мая 2025 года президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что в календаре турнира нет паузы на время проведения Олимпиады 2026 года.