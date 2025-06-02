Чемпион мира высказался о возвращении Овечкина в «Динамо»

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин высказался о возвращении форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в московское «Динамо». Его слова приводит Матч ТВ.

По мнению экс-игрока, об этом говорят журналисты, которым больше нечем заняться.

«У Овечкина еще год контракта с "Вашингтоном", когда Александр его отыграет, тогда и будем разговаривать», — добавил он.

30 мая бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев усомнился, что Овечкин будет выступать в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По его мнению, определяющим будет конец следующего сезона.

Овечкин — воспитанник московского «Динамо». В НХЛ он играет с 2005 года.