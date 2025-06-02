«Сибирь» подписала контракт с нападающим Сошниковым

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал двухлетний контракт с 31-летним нападающим Никитой Сошниковым, сообщает пресс-служба новосибирцев.

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Прошлый сезон Никита провёл в «Адмирале», сыграл 57 матчей в регулярном чемпионате, забросил 22 шайбы и отдал 19 голевых передач. Также форвард сыграл пять матчей в плей-офф и набрал 5 (3+2) очков.

Помимо «Адмирала», в КХЛ нападающий выступал за «Атлант», «Салават Юлаев», ЦСКА, «Авангард», «Трактор», провёл 415 матчей и набрал 228 (104+124) очков.

Сошников имеет опыт выступления в НХЛ: он играл за «Нью-Йорк Айлендерс», «Сент-Луиз Блюз» и «Торонто Мэйпл Лифс», забросил восемь шайб и отдал восемь передач за 90 матчей в лиге.