«Трактор» продлил контракт с нападающим Семёном Дер-Аргучинцевым. Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, форвард подписал новый контракт, рассчитанный на один сезон.

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В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 24-летний нападающий провёл 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 30 очков — забросил 13 шайб и отдал 17 результативных передач. В плей-офф на счету Дер-Аргучинцева 19 матчей и 12 набранных очков — четыре гола и восемь результативных передач.

Всего в КХЛ на счету Дер-Аргучинцева 165 матчей и 92 набранных очка — 40 голов и 52 результативные передачи. Форвард выступает за «Трактор» с 2023 года.