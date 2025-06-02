Стал известен кандидат на пост главного тренера СКА

Знарок может вернуться в СКА. Клуб рассматривает приглашение тренера, с котором питерцы выиграли Кубок Гагарина («СЭ»)
Олег Знарок может вернуться на пост главного тренера СКА.
По информации «Спорт-Экспресса», петербургский клуб рассматривает возможность приглашения 62-летнего специалиста.
С сентября 2024 года Знарок работает в «Филадельфии» консультантом по развитию игроков и скаутингу.
В сезоне-2016/17 СКА под руководством Знарка выиграл Кубок Гагарина.
В прошлый раз в КХЛ тренер работал в «Ак Барсе», из которого был уволен в декабре 2022 года.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг покидает свой пост по решению нового совета директоров, об этом стало известно ранее.