Хоккеист Гимаев-младший высказался об отставке Ротенберга

«У Ротенберга был серьезный кредит доверия, но он ничего не показал. Результаты становились хуже, отрицательная динамика». Гимаев-младший о тренере СКА
Сергей Гимаев-младший высказался о возможной отставке Романа Ротенберга.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг покидает свой пост по решению нового совета директоров, об этом стало известно ранее.
Также появилась информация о возможном сокращении бюджета клуба.
«Новость об уходе Ротенберга из СКА вызвала удивление, потому что казалось, что Роман Борисович надолго в клубе. Кредит доверия у него был очень серьезный, дали отработать три года. В том же ЦСКА если ты не выигрываешь Кубок Гагарина, то тебя увольняют. Это было и с Сергеем Федоровым, и с Ильей Воробьевым. Ротенбергу дали три сезона, он ничего не показал. С каждым годом результаты становились все хуже, наблюдалась отрицательная динамика», – сказал Сергей Гимаев-младший.