Хоккеист Гимаев-младший высказался об отставке Ротенберга

Сергей Гимаев-младший высказался о возможной отставке Романа Ротенберга.

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг покидает свой пост по решению нового совета директоров, об этом стало известно ранее.

Также появилась информация о возможном сокращении бюджета клуба.