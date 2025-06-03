Третьяк отреагировал на назначение Ларионова главным тренером СКА

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на назначение Игоря Ларионова главным тренером петербургского СКА. Об этом сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

Функционер поздравил специалиста.

«У него будут хоккеисты более высокого класса. Он и в сборной показывал хороший результат, профессионал своего дела как хоккеист», — заявил Фетисов.

О назначении Ларионова, который ранее тренировал нижегородское «Торпедо», стало известно 2 июня. В СКА заявили, что новый главный тренер приступит к работе с командой в ближайшее время.

Ларионов сменил на посту главного тренера СКА Романа Ротенберга. Тот был отправлен в отставку из-за низких спортивных результатов команды.