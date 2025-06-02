Фетисов отреагировал на недопуск сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на недопуск сборной России по хоккею к участию в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова приводит Sport24.

Фетисов заявил, что у него давно не было иллюзий по поводу допуска России.

«Единственное обидно, что парни не сыграют. Тот же Саша Овечкин хотел использовать еще один шанс стать олимпийским чемпионом», — рассказал он.

Ранее 2 июня Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о недопуске сборной России к участию в Олимпиаде-2026. В IIHF заявили, что приняли окончательное решение после запроса Международного олимпийского комитета (МОК).

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах на уровне сборных с 2022 года. Также IIHF отстранила от соревнований белорусов.