Российский журналист высказался против увольнения Ротенберга из СКА

Журналист Алексей Шевченко высказался против увольнения Романа Ротенберга с поста главного тренера петербургского СКА. Его слова передает Telegram-канал «Это хоккей, брат!».

«Не могу поверить в это. Мы попрощались с самобытным клубом. И ладно, если бы в СКА хотели что-то исправить. Судя по назначению, там пришли люди, которые не очень хорошо разбираются в хоккее», — сказал Шевченко.

Также он отметил, что не скажет ничего плохого в спину Ротенберга.

«С ним было весело», — отметил Шевченко.

Роман Ротенберг работал в структуре СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА. В нынешнем сезоне СКА занял седьмое место на Западе в регулярном чемпионате и уступил уже в серии первого раунда московскому «Динамо» (2-4), что было признано новым составом совета директоров неудовлетворительным.