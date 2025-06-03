Хоккеист сменил «Торпедо» на «Северсталь»

Череповецкая «Северсталь» объявила о переходе в команду защитника Даниила Бокуна из нижегородского «Торпедо».

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28‑летний игрок обороны подписал контракт на один год.

В прошлом сезоне Бокун провел 45 матчей в КХЛ с учетом плей‑офф и набрал 7 (3+4) очков. Ранее в лиге он также играл за минское «Динамо».

Также во вторник тольяттинская «Лада» объявила о том, что клуб покидает 22‑летний нападающий Егор Черников. В минувшем сезоне он сыграл в 38 матчах и заработал 12 (8+4) очков.