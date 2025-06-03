МОК поддержал недопуск России на ОИ-2026: «Рекомендация от марта 2023-го остается в силе – нейтральные спортсмены не могут считаться командой. ИИХФ намерена ей следовать»
МОК поддержал недопуск сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026.
Ранее стало известно, что ИИХФ сформировала группы на турнир без России.
«Рекомендация исполнительного совета МОК от марта 2023 года в отношении команд спортсменов с российским паспортом остается в силе. Она заключается в том, что группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой. Мы принимаем к сведению, что ИИХФ подтвердила намерение следовать этой рекомендации», – сообщила пресс-служба МОК.